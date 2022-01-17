_BaNdUrEl_

Анастасия _BaNdUrEl_

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Художник-иллюстратор

Привет! Меня зовут Анастасия.

Я художник-иллюстратор, хочу сделать фриланс своим постоянным источником дохода.

Мои основные навыки:

  • Большой опыт в создании портретов , как по фото, так и из головы.
  • Создание персонажей, их характеристик и историй к ним.
3. Выявление особенности персонажа/человека/окружающей среды/предметов и умение показать эту особенность необычным образом.

Образование:

  • Я окончила художественную школу (4 года), в остальном обучалась самостоятельно.
  • Посещала различные мастер-классы не только в своем городе.
  • Освоила такие программы как:
-Adobe illustrator

-Adobe Photoshop

-Autodesk SketchBook

-Inkscape

-Krita

-Sai

Опыт:

-Работала год на фрилансе

-Создавала на заказ принты для футболок

-Рисовала на заказ портреты и иллюстрации (в традишинал и диджитал)

-Вручную расписывала одежду

-Разрисовывала на заказ стены на улицах своего города

Мои контакты:

  • Инстаграм: a.dose.of.creativity
  • Вайбер и Ватсап: +79278347364
  • Почта: [email protected]

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