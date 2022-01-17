Художник-иллюстратор
Привет! Меня зовут Анастасия.
Я художник-иллюстратор, хочу сделать фриланс своим постоянным источником дохода.
Мои основные навыки:
- Большой опыт в создании портретов , как по фото, так и из головы.
- Создание персонажей, их характеристик и историй к ним.
Образование:
- Я окончила художественную школу (4 года), в остальном обучалась самостоятельно.
- Посещала различные мастер-классы не только в своем городе.
- Освоила такие программы как:
-Adobe Photoshop
-Autodesk SketchBook
-Inkscape
-Krita
-Sai
Опыт:
-Работала год на фрилансе
-Создавала на заказ принты для футболок
-Рисовала на заказ портреты и иллюстрации (в традишинал и диджитал)
-Вручную расписывала одежду
-Разрисовывала на заказ стены на улицах своего города
Мои контакты:
- Инстаграм: a.dose.of.creativity
- Вайбер и Ватсап: +79278347364
- Почта: [email protected]
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Портфолио
- "Странные видения"19 просмотров
- "Идеальный завтрак"19 просмотров
- Эстетика в окружающих нас вещах16 просмотров
- ФудАрт11 просмотров
- "Своя реальность"12 просмотров
- "Не такой как все"14 просмотров
- Портрет13 просмотров
- Портрет11 просмотров
- Хуманизация Времён года11 просмотров
- Хуманизация Времён года16 просмотров
- Индивидуальные особенности13 просмотров
- Ван Гог21 просмотр