Художник-иллюстратор

Привет! Меня зовут Анастасия.

Я художник-иллюстратор, хочу сделать фриланс своим постоянным источником дохода.

Мои основные навыки :

Большой опыт в создании портретов , как по фото, так и из головы.

Большой опыт в создании портретов , как по фото, так и из головы. Создание персонажей, их характеристик и историй к ним.

3. Выявление особенности персонажа/человека/окружающей среды/предметов и умение показать эту особенность необычным образом.

Образование:

Я окончила художественную школу (4 года), в остальном обучалась самостоятельно.

Посещала различные мастер-классы не только в своем городе.

Освоила такие программы как:

-Adobe illustrator

-Adobe Photoshop

-Autodesk SketchBook

-Inkscape

-Krita

-Sai

Опыт:

-Работала год на фрилансе

-Создавала на заказ принты для футболок

-Рисовала на заказ портреты и иллюстрации (в традишинал и диджитал)

-Вручную расписывала одежду

-Разрисовывала на заказ стены на улицах своего города