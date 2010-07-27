Среднее образование:
Лицей информационных Технологий, Днепропетровск
Курсовая работа:
"Дослідження можливостей DirectX на прикладі побудови інтерактивної 3D програми"
Квалификационная работа:
"Дослідження можливостей DirectX та PhysX на прикладі побудови 3D-симулятора авторуху"
Занимал 2-ые и 3-ие места в городской и областных олимпиадах.
Высшее образование:
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Прикладна математика, Програмне забезпечення (1 курс)
Изучаю DirectX с 9-го класса.
Знания:
Visual Basic 6.0
Pascal/Delphi
VC++
DirectX 9
HLSL
PhysX
Навыки работы программирования на:
Visual Studio 2005
Render Monkey 1.81
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