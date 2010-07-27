_CheAter_

Богдан Мазуренко _CheAter_

 
32 годаУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Среднее образование:

Лицей информационных Технологий, Днепропетровск

Курсовая работа:

"Дослідження можливостей DirectX на прикладі побудови інтерактивної 3D програми"

Квалификационная работа:

"Дослідження можливостей DirectX та PhysX на прикладі побудови 3D-симулятора авторуху"

Занимал 2-ые и 3-ие места в городской и областных олимпиадах.

Высшее образование:

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Прикладна математика, Програмне забезпечення (1 курс)

Изучаю DirectX с 9-го класса.

Знания:

Visual Basic 6.0

Pascal/Delphi

VC++

DirectX 9

HLSL

PhysX

Навыки работы программирования на:

Visual Studio 2005

Render Monkey 1.81

Пример работ:

http://www.youtube.com/watch?v=nDyjMJOup2I

Delphi