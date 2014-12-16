Готова к работе любой сложности. Копирайтинг, рерайтинг, корректировка и редактирование, написание текстов, статей на различную тематику, стихов и прозы и многое другое) Подхожу к работе серьезно, внимательно и в тоже время творчески.

Могу писать на абсолютно разные темы без ограничений.

Образование: высшее по специальности юриспруденция. Опыт работы в гражданской и уголовной сфере.

От заказчика прошу четкой ТЗ и своевременную оплату труда через Сберегательный банк России.

Обращайтесь! Всегда рада сотрудничеству!