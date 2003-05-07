Дизайнер презентаций

Закончила общеобразовательную школу с углубленным изучением изобразительного искусства (из-за чего имею художественное образование). Недавно прошла курсы по графическому дизайну, дизайну презентаций, продающие и бизнес презентации. Могу сделать как школьную презентацию, так и для представления бизнес-плана.