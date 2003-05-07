Диана Нестерова _Diana_Nesterova_Diana_Nesterova
20 летРоссия/Томск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер презентаций
Закончила общеобразовательную школу с углубленным изучением изобразительного искусства (из-за чего имею художественное образование). Недавно прошла курсы по графическому дизайну, дизайну презентаций, продающие и бизнес презентации. Могу сделать как школьную презентацию, так и для представления бизнес-плана.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Контрастная бизнес презентация11 просмотров
- Презентация для строительной компании8 просмотров
- Бизнес-план цветочного магазина14 просмотров