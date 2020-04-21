_Dimitry

Дмитрий _Dimitry

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Копирайтер на минималках.

Немного обо мне:

  •  Динамичный работник
  •  Обладает представительскими навыками
  •  Коммуникабелен
  •  Характер общительный
  •  Относится к работе как к главному приоритету в жизни
  •  Самостоятельный работник
  •  Живой ум
  •  Обладает взвешенными суждениями
  •  Рационально подходит к сложным задачам
  •  Стремится к повышению
  •  Обладает свойствами лидера
  •  Усердный работник
  •  Аккуратен, вникает во все детали
  •  Спокойный характер
  •  Изобретателен
  •  Обладает неограниченным потенциалом
  •  Проявляет внимание к деталям
  • Эффективно использует рабочее время

Портфолио

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