Копирайтер на минималках.
Немного обо мне:
- Динамичный работник
- Обладает представительскими навыками
- Коммуникабелен
- Характер общительный
- Относится к работе как к главному приоритету в жизни
- Самостоятельный работник
- Живой ум
- Обладает взвешенными суждениями
- Рационально подходит к сложным задачам
- Стремится к повышению
- Обладает свойствами лидера
- Усердный работник
- Аккуратен, вникает во все детали
- Спокойный характер
- Изобретателен
- Обладает неограниченным потенциалом
- Проявляет внимание к деталям
- Эффективно использует рабочее время
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