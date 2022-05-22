_DiyorbekAbdu_

Удобные сайты с уникальным дизайном // Сайты для Вашего Бизнеса // Программирование любой сложности // HTML, CSS и JS

Моя цель - создать сайт с уникальным дизайном для Вас!

Обо мне :

Здравствуйте меня зовут Диёрбек! Я Front-End Developer ( Не Back-End!) Я пишу код почти 10 лет. Я могу помочь вам по вёрстку сайтов, решение проблемов и т.д.

﻿Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 11-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь :

E-Mail : [email protected]

Telegram : Diyorbek

Ответственность :

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи