Диёрбек Абдималков _DiyorbekAbdu__DiyorbekAbdu_
25 летУзбекистан/Карши
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобные сайты с уникальным дизайном // Сайты для Вашего Бизнеса // Программирование любой сложности // HTML, CSS и JS
Моя цель - создать сайт с уникальным дизайном для Вас!
Обо мне :
Здравствуйте меня зовут Диёрбек! Я Front-End Developer (Не Back-End!) Я пишу код почти 10 лет. Я могу помочь вам по вёрстку сайтов, решение проблемов и т.д.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 11-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь :
E-Mail : [email protected]
Telegram : Diyorbek
Ответственность :
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи