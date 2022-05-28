_Diyorbek_Dev

Диёрбек Абдималиков _Diyorbek_Dev

 
25 летУзбекистан/Карши
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#9989;Только Удобные Сайты для вас. Да-да для Вам!&#9989;

﻿﻿﻿﻿Моя цель - создать сайты с уникальным дизайном! 

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Работая со мной вы экономите :

  • Деньги. Я создаю сайты с уникальным дизайном, что вам экономит деньги!
  • ⌛Время⌛. Я вам экономлю не только деньги, но и время чтобы у вас было время для ваших остальных заданий.
  • Нервы易. Нервы - это очень полезная система организма для жизни. Я хочу чтобы вы жили долго!
料Гарантия на работу料. После 5 дней доделанной работы я сделаю дело бесплатно если есть ошибка!

Cо мной работать удобно, для мне лишь клиент остался доволен!

📞Связь : 📞

✔Ответственность : ✔

  • Довожу дело до конца
  • Объясню человеческим языком
  • Не беру предоплату
  • Всегда на связи
  • Не нарушаю сроков

﻿‍Технологии : ‍

HTML(5), CSS(3), Bootstrap , JavaScript, Python и PHP.

*Учился, Практиковался и хочу помогать заказчикам*
PHPJavascriptPythonHTMLCSSBootstrap