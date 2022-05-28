Диёрбек Абдималиков _Diyorbek_Dev_Diyorbek_Dev
25 летУзбекистан/Карши
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
✅Только Удобные Сайты для вас. Да-да для Вам!✅
Моя цель - создать сайты с уникальным дизайном!
Работая со мной вы экономите :
- Деньги. Я создаю сайты с уникальным дизайном, что вам экономит деньги!
- ⌛Время⌛. Я вам экономлю не только деньги, но и время чтобы у вас было время для ваших остальных заданий.
- 易Нервы易. Нервы - это очень полезная система организма для жизни. Я хочу чтобы вы жили долго!
Cо мной работать удобно, для мне лишь клиент остался доволен!
📞Связь : 📞
- E-Mail : [email protected]
- Telegram : diyorbek_2204
✔Ответственность : ✔
- Довожу дело до конца
- Объясню человеческим языком
- Не беру предоплату
- Всегда на связи
- Не нарушаю сроков
Технологии : HTML(5), CSS(3), Bootstrap , JavaScript, Python и PHP.
*Учился, Практиковался и хочу помогать заказчикам*