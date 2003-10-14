_EFREMOVA_V_

Намагатимусь зробити все у кращому вигляді!)

Привіт. Мене звуть Валерія. Я навчаюсь на артиста вокаліста у прекрасному місті Київ. Люблю співати, трохи танцюю. Займаюся Арт колажами. Ну це так, по секрету вам розповім 狼 Люблю фотографуватися і фотографувати когось. Займаюся спортом і дуже полюбляю прогулянки на свіжому повітрі. Не так давно практикую переклад текстів з англійської на українську та російську!) А ще трохи займаюся озвучкою. Максимально постараюся зробити для вас так, щоб було все в кращому вигляді. Я чекаю саме на тебе!) 