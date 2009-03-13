Написание контрольных и курсовых по рус. и англ. языкам, перевод.

Лохманова Елена.

Контактная информация - [email protected]

Образование - высшее филологическое

Опыт работы - 3 года в должности

корреспондента местной

телестудии

Профессиональные навыки - работа с электронной почтой,

и умения программами Word, Excel,

основы Photo Shop, умение

систематизировать

информацию, писать интересные

и оригинальные тексты, хорошее

знание английского языка

уверенный пользователь

Internet,

Деловые и личностные -

качества исполнительность и надёжность,

качественное выполнение

задания в срок

При необходимости готова дополнить резюме более подробной информацией.

Надеюсь на сотрудничество!