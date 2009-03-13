Лохманова Елена.
Контактная информация - [email protected]
Образование - высшее филологическое
Опыт работы - 3 года в должности
корреспондента местной
телестудии
Профессиональные навыки - работа с электронной почтой,
и умения программами Word, Excel,
основы Photo Shop, умение
систематизировать
информацию, писать интересные
и оригинальные тексты, хорошее
знание английского языка
уверенный пользователь
Internet,
Деловые и личностные -
качества исполнительность и надёжность,
качественное выполнение
задания в срок
При необходимости готова дополнить резюме более подробной информацией.
Надеюсь на сотрудничество!