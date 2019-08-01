Налоговая отчетность, составления писем и ответов на письма в ГНС и другие организации, в том числе и про результаты проверок, консультации
- Опыт работы в налоговой 5 лет;
- выездные проверки и сопровождения предприятий (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятия, акциз);
- предоставления консультаций по налоговым и в некоторой степени, таможенным вопросам;
- заполнения деклараций, накладных;
- нахожусь в декретном отпуске с 08.2019.
Также помогу составить и отправить или полностью могу вести налоговою отчетность для ФОП.