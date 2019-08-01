_Elena_ZV

Елена _Elena_ZV

 
32 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Налоговая отчетность, составления писем и ответов на письма в ГНС и другие организации, в том числе и про результаты проверок, консультации
  • ﻿﻿Опыт работы в налоговой 5 лет;
  • выездные проверки и сопровождения предприятий (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятия, акциз);
  • предоставления консультаций по налоговым и в некоторой степени, таможенным вопросам;
  • заполнения деклараций, накладных;
  • нахожусь в декретном отпуске с 08.2019.
Предоставлю помощь в составлении и отправки налоговой отчетности, накладных, а так же составления писем и ответов на письма в налоговою и другие организации, в том числе и по результатам проверок. Консультации, что касаются вопросов налогообложения для физ- и юр- лиц (строки, ставки, порядок заполнения отчетности и т.д.). 

Также помогу составить и отправить или полностью могу вести налоговою отчетность для ФОП.