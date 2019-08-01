Налоговая отчетность, составления писем и ответов на письма в ГНС и другие организации, в том числе и про результаты проверок, консультации

﻿﻿Опыт работы в налоговой 5 лет;

выездные проверки и сопровождения предприятий (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятия, акциз);

предоставления консультаций по налоговым и в некоторой степени, таможенным вопросам;

заполнения деклараций, накладных;

нахожусь в декретном отпуске с 08.2019.

Предоставлю помощь в составлении и отправки налоговой отчетности, накладных, а так же составления писем и ответов на письма в налоговою и другие организации, в том числе и по результатам проверок. Консультации, что касаются вопросов налогообложения для физ- и юр- лиц (строки, ставки, порядок заполнения отчетности и т.д.).

Также помогу составить и отправить или полностью могу вести налоговою отчетность для ФОП.