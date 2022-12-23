_Fadee_Va

Ирина _Fadee_Va

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
ДИЗАЙНЕР ИНФОГРАФИКИ

Здравствуйте, уважаемые поставщики! Меня зовут Ирина и со мной можно на «ты». Я из города Благовещенска, это тот, который находится на границе с Китаем. А еще, Я – дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, как преподнести ваш товар «ВКУСНО» и что нужно делать, чтобы карточка продавала.

Работаю быстро и качественно

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Выделю на фоне конкурентов

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     Стильная, качественная и информативная инфографика – это про меня! Буду рада сотрудничеству! По всем вопросам и для заказа писать:

почта:   kuptasha2911@mail.ru

W/A:      +79246720392

Telegram: @Fadee_Va