ДИЗАЙНЕР ИНФОГРАФИКИ
Здравствуйте, уважаемые поставщики! Меня зовут Ирина и со мной можно на «ты». Я из города Благовещенска, это тот, который находится на границе с Китаем. А еще, Я – дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, как преподнести ваш товар «ВКУСНО» и что нужно делать, чтобы карточка продавала.
● Работаю быстро и качественно
● Подчеркну преимущества товара
● Выделю на фоне конкурентов
● Скидка на большие заказы
● БЕСПЛАТНАЯ консультация по вашему товару
Стильная, качественная и информативная инфографика – это про меня! Буду рада сотрудничеству! По всем вопросам и для заказа писать:
почта: kuptasha2911@mail.ru
W/A: +79246720392
Telegram: @Fadee_Va
Я против войны в Украине!
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- ★𝐏𝐞𝐭𝐬★11 просмотров