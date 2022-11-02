Диктор

Приятно познакомиться с вами!

Меня зовут Андрей - опыт в озвучивании с 2020 года.

Мой бархатный тембр расположит любого слушателя.

Профессионально начитываю текст для любой тематики:

- Реклама

- Автоответчик

- Аудиокнига

- Ролик на Youtube!

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В 2021 году занял призовое 1 место в школе дикторов пародийного характера Василия Баглая - тот самый Дэдпул из Ютуба)

Крайний объемный проект - новости IT технологий и Искусственного Интеллекта размером в 20 страниц А4.

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На качество и сроки гарант!