Диктор
Приятно познакомиться с вами!
Меня зовут Андрей - опыт в озвучивании с 2020 года.
Мой бархатный тембр расположит любого слушателя.
Профессионально начитываю текст для любой тематики:
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- Автоответчик
- Аудиокнига
- Ролик на Youtube!
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В 2021 году занял призовое 1 место в школе дикторов пародийного характера Василия Баглая - тот самый Дэдпул из Ютуба)
Крайний объемный проект - новости IT технологий и Искусственного Интеллекта размером в 20 страниц А4.
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На качество и сроки гарант!
Я против войны в Украине!