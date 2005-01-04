_Fuyunokuma16

Ищу клиентов

Здравствуйте! Меня зовут Согдиана Я окончила курс обучения работы в фигме и тильде. Сейчас мне необходимо наработать портфолио. Две работы у меня уже есть ( https://www.figma.com/file/JLyZvZL9wT9BPi40qptDsh/Untitled?node-id=0%3A1 , https://www.figma.com/file/ejHEZsymfmhpoBoLcx8YLB/Untitled?node-id=0%3A1 ) Поэтому я с удовольствием создам Вам одностраничный сайт за небольшую ценуСрок выполнения работы зависит от объема заказа. Постараюсь учесть все Ваши пожелания懶Для связи со мной: Телеграмм: @fuyunokuma Инстаграм: @_fuyunokuma