_Golden_Fox_

Алиса Дмитриева _Golden_Fox_

 
24 годаРоссия/Томск
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Всегда рада помочь.

Поступаю на портную, в свободное время изучаю предметы юридического факультета.

Портфолио
Обработка фотографий
нет отзывов
$1.67/час
от $1от 5 часов
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга