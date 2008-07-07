Михаил Назаров _Greezlee__Greezlee_
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Окончил Донской государственный технический университет по специальности "Системы автоматизированной обработки информации и управления"
Тема дипломного проекта - "Система управления сайтом кафедры "Робототехника и Мехатроника""
Знание следующих языков программирования:
- PHP
- SQL, PL/SQL
- Delphi
- Assembler
- TurboPascal
СУБД:
- FoxPro
- Interbase
- Oracle
- MySQL
Технологии:
- DirectX
- DLL
- WinAPI: WinGDI, WinSocket
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