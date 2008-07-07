_Greezlee_

Михаил Назаров _Greezlee_

 
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Окончил Донской государственный технический университет по специальности "Системы автоматизированной обработки информации и управления"

Тема дипломного проекта - "Система управления сайтом кафедры "Робототехника и Мехатроника""

Знание следующих языков программирования:

- PHP

- SQL, PL/SQL

- Delphi

- Assembler

- TurboPascal

СУБД:

- FoxPro

- Interbase

- Oracle

- MySQL

Технологии:

- DirectX

- DLL

- WinAPI: WinGDI, WinSocket

PHPMySQLOracleDelphi