_H-a_T-a

Наталья _H-a_T-a

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Приветствую, Вас.

Профессия Бухгалтер.

По жизни позитивный, жизнерадостный человек (◕‿◕).

Нравится упрощать обработку данных используя таблицы, схемы, графики Excel и Word ٩(｡•́‿•̀｡)۶.

В работе такой подход помогает легко планировать закупки, без труда анализировать продажи╰(*´︶`*)╯

Дома-свободно распределять семейный бюджет, учитывая доходы и расходы (ღ˘⌣˘ღ)

Однако иногда мало одной таблицы или графика, чтобы показать окружающим решение той или иной задачи. В таких случаях помогу составить презентацию Microsoft PowerPoint, которая раскроет основную информацию сочетая доклад с фотографиями, графиками, таблицами

＜￣｀ヽ、　　　　　　　／ ￣ ＞

　ゝ、　　＼　／⌒ヽ,ノ 　 /´

　　　ゝ、 （ ( ͡◉ ͜> ͡◉) ／

　　 　　>　 　 　,ノ

　　　　　∠_,,,/´

Подобно тому, как птицы строят гнезда из веточек, глины и песка, — создам по описанию таблицу, схему, график, презентацию (*´▽`*)

Мира Вам ( ♥‿♥)