Приветствую, Вас.

Профессия Бухгалтер.

По жизни позитивный, жизнерадостный человек (◕‿◕).

Нравится упрощать обработку данных используя таблицы, схемы, графики Excel и Word ٩(｡•́‿•̀｡)۶.

В работе такой подход помогает легко планировать закупки, без труда анализировать продажи╰(*´︶`*)╯

Дома-свободно распределять семейный бюджет, учитывая доходы и расходы (ღ˘⌣˘ღ)

Однако иногда мало одной таблицы или графика, чтобы показать окружающим решение той или иной задачи. В таких случаях помогу составить презентацию Microsoft PowerPoint, которая раскроет основную информацию сочетая доклад с фотографиями, графиками, таблицами

＜￣｀ヽ、 ／ ￣ ＞

ゝ、 ＼ ／⌒ヽ,ノ /´

ゝ、 （ ( ͡◉ ͜> ͡◉) ／

> ,ノ

∠_,,,/´

Подобно тому, как птицы строят гнезда из веточек, глины и песка, — создам по описанию таблицу, схему, график, презентацию (*´▽`*)

Мира Вам ( ♥‿♥)