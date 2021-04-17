Профессия Бухгалтер.
По жизни позитивный, жизнерадостный человек (◕‿◕).
Нравится упрощать обработку данных используя таблицы, схемы, графики Excel и Word ٩(｡•́‿•̀｡)۶.
В работе такой подход помогает легко планировать закупки, без труда анализировать продажи╰(*´︶`*)╯
Дома-свободно распределять семейный бюджет, учитывая доходы и расходы (ღ˘⌣˘ღ)
Однако иногда мало одной таблицы или графика, чтобы показать окружающим решение той или иной задачи. В таких случаях помогу составить презентацию Microsoft PowerPoint, которая раскроет основную информацию сочетая доклад с фотографиями, графиками, таблицами
＜￣｀ヽ、 ／ ￣ ＞
ゝ、 ＼ ／⌒ヽ,ノ /´
ゝ、 （ ( ͡◉ ͜> ͡◉) ／
> ,ノ
∠_,,,/´
Подобно тому, как птицы строят гнезда из веточек, глины и песка, — создам по описанию таблицу, схему, график, презентацию (*´▽`*)
Мира Вам ( ♥‿♥)