Дизайнер-верстальщик
Моя основная специализация - веб дизайн и вёрстка.
Я занимаюсь разработкой оригинального, качественного и современного (!) дизайна, который поможет реализовать Ваш бизнес и достичь наилучших результатов.
Мою работу характеризуют индивидуальный подход к каждому заказу и внимание к деталям.
Работаю до полного утверждения!
Итак, подробнее, что входит в мои услуги:
- Дизайн сайтов
- Вёрстка сайтов
- Сайты на Tilda
- Сайты на Wordpress (DIVI)
Не терпится начать работать с вами!
Пишите, обсудим!
Действие аккаунта приостановлено!