Копирайт, рерайт. Готова воплощать идеи заказчика в качественные тексты
Опыт работы копирайтером на биржах фриланса по специализации:
SEO-копирайтинг. Оптимизация текстов для поисковых систем, посадочных страниц, витальных, включая использование ключевых слов и улучшение видимости контента.
Продающие тексты. Создание убедительных и мотивирующих текстов, способных стимулировать действия читателей.
Копирайтинг в сфере здравоохранения. Написание информативных текстов о медицинских темах, здоровье и фармацевтике.
Креативный копирайтинг. Работа с оригинальными идеями, создание нестандартных и привлекательных текстов.
Туристический копирайтинг. Описания мест, путеводители, статьи о культурных особенностях различных регионов.