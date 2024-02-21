_Julia34_

Юлия _Julia34_

 
36 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Копирайт, рерайт. Готова воплощать идеи заказчика в качественные тексты

Опыт работы копирайтером на биржах фриланса по специализации:

  • SEO-копирайтинг. Оптимизация текстов для поисковых систем, посадочных страниц, витальных, включая использование ключевых слов и улучшение видимости контента.

  • Продающие тексты. Создание убедительных и мотивирующих текстов, способных стимулировать действия читателей.

  • Копирайтинг в сфере здравоохранения. Написание информативных текстов о медицинских темах, здоровье и фармацевтике.

  • Креативный копирайтинг. Работа с оригинальными идеями, создание нестандартных и привлекательных текстов.

  • Туристический копирайтинг. Описания мест, путеводители, статьи о культурных особенностях различных регионов.