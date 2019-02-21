Контент-менеджер. Наполнение интернет-магазинов

Быстрое и качественное наполнение интернет-магазинов, индивидуальное описание к каждой позиции;Знание особенностей разных типов контента;Навыки работы в различных CMS (Joomla, Wordpress, Opencart, Framework, Horoshop, Prestashop, площадка Prom.ua);Поиск, отбор и редактирование информации;Поиск и обработка фото;Умение работать с большими объемами информации.Совмещаю быстроту и качество!;Есть опыт в написании статей;Пишу отзывы для сайтов;Перевожу прайс в Exсel таблицу для выгрузки на сайт;Специалист SEO и SMM оптимизации и продвижения;Буду рада сотрудничеству.