Архитектор-дизайнер

Окончила школу с "отличием"

Победитель творческого конкурса на подготовку градостроительной концепции «Реновация территории Военного городка города Новосибирска» в рамках проведения V Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России: инновации и инфраструктура».

2014-2019 гг училась в НГАСУ (Сибстрин) на специальности архитектура.

с 2019 г работаю в ООО "ПИК-Проект" архитектором.

Работаю в Archicad, Autodesk Revit, Autocad, Adobe Photoshop.