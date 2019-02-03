_Kerri_K_

Каролина Кохан _Kerri_K_

 
26 летУкраина/Мукачево
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Иллюстратор, графический дизайнер.

Здравствуйте, я Каролина и с удовольствием помогу воплотить Ваши задумки и фантазии в реальность.

Мои навыки: 

Иллюстрации ( стилизация, книжные, портретные и др.), векторная и растровая графика, дизайн ( логотипов, визиток, иконок и др.) традиционные материалы ( живопись, графика ).

Мои инструменты: 

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 

Могу обещать выполнение в сроки, надежность и хорошо сделанную роботу.

Буду рада сотрудничеству.

Мой арт профиль в инст.:  https://www.instagram.com/malyuvaka/?hl=ru

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