Иллюстратор, графический дизайнер.
Здравствуйте, я Каролина и с удовольствием помогу воплотить Ваши задумки и фантазии в реальность.
Мои навыки:
Иллюстрации ( стилизация, книжные, портретные и др.), векторная и растровая графика, дизайн ( логотипов, визиток, иконок и др.) традиционные материалы ( живопись, графика ).
Мои инструменты:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
Могу обещать выполнение в сроки, надежность и хорошо сделанную роботу.
Буду рада сотрудничеству.
Мой арт профиль в инст.: https://www.instagram.com/malyuvaka/?hl=ru
Портфолио
- Иллюстрации к книге "Дюймовочка"93 просмотра
- Книга "Дюймовочка"97 просмотров
- Иллюстрации девочек377 просмотров
- Иллюстрации девочек54 просмотра