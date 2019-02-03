Иллюстратор, графический дизайнер.

Здравствуйте, я Каролина и с удовольствием помогу воплотить Ваши задумки и фантазии в реальность.

Мои навыки:

Иллюстрации ( стилизация, книжные, портретные и др.), векторная и растровая графика, дизайн ( логотипов, визиток, иконок и др.) традиционные материалы ( живопись, графика ).

Мои инструменты:

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Могу обещать выполнение в сроки, надежность и хорошо сделанную роботу.

Буду рада сотрудничеству.

Мой арт профиль в инст.: https://www.instagram.com/malyuvaka/?hl=ru