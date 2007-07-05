Только удаленная работа.

Web-сайты:

- Написание Технического задания;

- Написание Руководства пользования CMS;

Наполнение сайтов информацией:

- Поиск информации в интернет;

- Обработка изображений для размещения в каталоге.

Другое:

- Информационное наполнение баз данных

Навыки:

ПК

Графические редакторы:

- Adobe PhotoShop CS - обработка фотографий

(фото, для размещения в интернет-магазине).

- Snagit 7 - подготовка screenshots для использования в технической документации;

Программное обеспечение:

- MS OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWERPOINT);

- MS VISIO - отрисовка страниц сайта для использования в технической документации;

- MS OFFICE ACCESS - наполнение, редактирование базы данных.

ПО складского учета:

- 1С (торговля + склад) - наполнение, редактирование базы данных.

Internet browsers: Internet Explorer

Работа:

Интернет-агентство, Технический писатель - 3 года.

- Написание технического задания на разработку Web - сайтов;

- Написание руководства пользования CMS;

- Тестирование ПО;

- Наполнение сайтов информацией.

- Хорошее владение лексикой в написании технической документации;

- Умение доступно, грамотно и технически правильно описывать работу с ПО;

- Умение работать с большим объемом разнородной информации.