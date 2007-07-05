Только удаленная работа.
Web-сайты:
- Написание Технического задания;
- Написание Руководства пользования CMS;
Наполнение сайтов информацией:
- Поиск информации в интернет;
- Обработка изображений для размещения в каталоге.
Другое:
- Информационное наполнение баз данных
Навыки:
ПК
Графические редакторы:
- Adobe PhotoShop CS - обработка фотографий
(фото, для размещения в интернет-магазине).
- Snagit 7 - подготовка screenshots для использования в технической документации;
Программное обеспечение:
- MS OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWERPOINT);
- MS VISIO - отрисовка страниц сайта для использования в технической документации;
- MS OFFICE ACCESS - наполнение, редактирование базы данных.
ПО складского учета:
- 1С (торговля + склад) - наполнение, редактирование базы данных.
Internet browsers: Internet Explorer
Работа:
Интернет-агентство, Технический писатель - 3 года.
- Написание технического задания на разработку Web - сайтов;
- Написание руководства пользования CMS;
- Тестирование ПО;
- Наполнение сайтов информацией.
- Хорошее владение лексикой в написании технической документации;
- Умение доступно, грамотно и технически правильно описывать работу с ПО;
- Умение работать с большим объемом разнородной информации.