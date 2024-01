video and photo maker

Hello, my name is Svetlana i am from Odessa, Ukrain.

I do subject photography on the phone for brands, using special Photoshop applications.

I also do photo editing.

Video editing.

Привіт, мене звати Світлана.

Я роблю предметну фотозйомку на телефон для брендів, використовуючи спеціальні Фотошоп додатки. Також займаюсь редакцією фото. Монтаж відео.