Frontend Developer

Основная информация

На текущий момент работаю ведущим инженером по разработке.

Имею большой опыт создания веб-приложений на React, а также проектирования библиотек универсальных React-компонентов для стандартизации и ускорения веб-разработки.

Текущий стек технологий

React

Redux

TypeScript

CSS in JS (Возможно применение Styled Components, Emotion или JSS)

Также имею опыт работы со следующими инструментами:

npm

git (GitHub, GitLab, BitBucket)

Docker

Webpack

Babel

Node.js (фреймворк Nest)

CSS препроцессоры (SCSS, LESS)

Навыки

Разработка SPA на React

Кроссбраузерная верстка (только не Internet Explorer, он безнадежно устарел)

Адаптация под различные размеры экрана

Проектирование дизайн систем

Построение модульных веб-приложений (micro frontends)

Примеры проектов

Большую часть времени работаю в офисе, но также имеются примеры приложений, написаных на фрилансе: