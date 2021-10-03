Frontend Developer
Основная информация
На текущий момент работаю ведущим инженером по разработке.
Имею большой опыт создания веб-приложений на React, а также проектирования библиотек универсальных React-компонентов для стандартизации и ускорения веб-разработки.
Текущий стек технологий
- React
- Redux
- TypeScript
- CSS in JS (Возможно применение Styled Components, Emotion или JSS)
- npm
- git (GitHub, GitLab, BitBucket)
- Docker
- Webpack
- Babel
- Node.js (фреймворк Nest)
- CSS препроцессоры (SCSS, LESS)
Навыки
- Разработка SPA на React
- Кроссбраузерная верстка (только не Internet Explorer, он безнадежно устарел)
- Адаптация под различные размеры экрана
- Проектирование дизайн систем
- Построение модульных веб-приложений (micro frontends)
Примеры проектов
Большую часть времени работаю в офисе, но также имеются примеры приложений, написаных на фрилансе:
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