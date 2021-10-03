_Lear_

Арсений _Lear_

 
26 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend Developer

Основная информация

На текущий момент работаю ведущим инженером по разработке.

Имею большой опыт создания веб-приложений на React, а также проектирования библиотек универсальных React-компонентов для стандартизации и ускорения веб-разработки.

Текущий стек технологий

  • React
  • Redux
  • TypeScript
  • CSS in JS (Возможно применение Styled Components, Emotion или JSS)
Также имею опыт работы со следующими инструментами:

  • npm
  • git (GitHub, GitLab, BitBucket)
  • Docker
  • Webpack
  • Babel
  • Node.js (фреймворк Nest)
  • CSS препроцессоры (SCSS, LESS)

Навыки

  • Разработка SPA на React
  • Кроссбраузерная верстка (только не Internet Explorer, он безнадежно устарел)
  • Адаптация под различные размеры экрана
  • Проектирование дизайн систем
  • Построение модульных веб-приложений (micro frontends)

Примеры проектов

Большую часть времени работаю в офисе, но также имеются примеры приложений, написаных на фрилансе:

  • Coliver – кроссбраузерная верстка, адаптив под десктоп и мобилку
  • Zeezu – заказана только верстка под мобильные устройства, поэтому рекомендую открывать с телефона. Версии для ПК нет
TypeScriptCSSReactDockerSCSSNode.js