МАРКЕТОЛОГ. СОЗДАНИЕ САЙТОВ И РЕКЛАМЫ. SEA // SEM // SMM // SMO //

Доброго и продуктивного Вам дня!

Меня зовут Лев. Я профессиональный Маркетолог.

Делаю невозможное возможным и помогаю людям избежать трат на лишние интернет затраты по продвижению. Опыт в сфере интернет-продаж, создании сайтов, настройки контекстной и таргетированной рекламы, запуску проектов с нуля до достойного уровня более 11 лет. Если Вы в самом начале своего пути – если обращаетесь ко мне, получите сразу мощный старт, в виде того что Вам не нужно тратить 3-5 лет, чтобы хоть чуть-чуть начать понимать как все работает в сфере интернет продвижении и какой должен быть сайт для клиентов, чтобы он продавал!

Стоимость создания сайта + реклама Вас сильно удивит в приятном направлении!

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