Приветствую!

Расскажу немного о себе

Меня зовут Оксана Геннадьевна. Я веб-дизайнер, графический диазайнер, а также художник-любитель.

Опыта работы еще не имею. Была бы рада взяться за ваш проект.

Я занимаюсь веб дизайном и разработкой сайтов, придумываю собственные дизайны, вдохновляясь работами и идеями других людей, совмещая и модернизируя эти идеи, создавая оригинальные варианты работ.

Я занимаюсь графическим дизайном. Дизайны выполняю оригинальные, подстраивая ресурсы просторов интернета под свою идею. Я делаю постеры, визитки, брендбуки, логотипы.

Также я занимаюсь рисованием на досуге. Рисую под ником-псевдонимом “Маэла”. Преимущественно рисую людей, драконов, необычных существ. Стараюсь повышать и продвигать свой скилл. Была бы рада начать зарабатывать на своем творчестве.