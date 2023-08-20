Про мене:

Я - початківець у світі копірайтингу з великим бажанням вдосконалитися та набрати досвіду в написанні якісного та цікавого контенту. Моя ціль - навчитися створювати текст, який приваблює та залишає слід у читачів.

Послуги:

Веб-контент: Написання коротких статей, блогів, оглядів товарів та послуг для різних тематик.

Соціальні мережі: Створення простих та залучаючих повідомлень для соціальних мереж з метою залучення аудиторії.

Комерційний контент: Написання коротких рекламних оголошень, прес-релізів, електронних листів.