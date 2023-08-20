Про мене:
Я - початківець у світі копірайтингу з великим бажанням вдосконалитися та набрати досвіду в написанні якісного та цікавого контенту. Моя ціль - навчитися створювати текст, який приваблює та залишає слід у читачів.
Послуги:
Веб-контент: Написання коротких статей, блогів, оглядів товарів та послуг для різних тематик.
Соціальні мережі: Створення простих та залучаючих повідомлень для соціальних мереж з метою залучення аудиторії.
Комерційний контент: Написання коротких рекламних оголошень, прес-релізів, електронних листів.
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#4935