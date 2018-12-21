_MariykaM_

Ведущий инженер проектировщик (главный специалист) Водоснабжения и Водоотведения

Желаемая должность и зарплатаВедущий инженер систем водоснабжения и канализации (главный специалист, ведущий инженер ВК)Строительство, недвижимость• Инженер• Проектирование, АрхитектураЗанятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятостьГрафик работы: удаленная работа, гибкий графикОпыт работы — 18 летКлючевые навыки Знание языков Русский — роднойНемецкий — базовые знанияНавыки Проектная документация Разработка проектной документации Инженерные системы AutoCAD Проектирование Дополнительная информацияОбо мне AutoCAD, Revit, Microsoft Office (Word, Excel)Коммуникабельная, ответственная, целеустремленная, умею работать в коллективе, умею как принимать, так в дальнейшем и отстаивать свои решения. Есть опыт прохождения согласования в ГГЭ, МГЭ, ГЭ г.Санкт- ПетербургГЭ г.Сочи, ГЭ г.Волгоград, ГЭ г.Калининград