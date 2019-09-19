Молодой амбициозный Веб-разработчик
Почему именно я?
Несмотря на свой возраст, имею опыт Веб-разработчика более 3 лет! Никаких конструкторов. Уникальность каждого сайта. Работаю с топовыми CMS. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Постоянный онлайн. Выполнение проектов в кротчайшие сроки. Подробный разбор ТЗ с клиентом. Помощь в модерировании сайтов. Отвечаю на все интересующие вас вопросы. Работаю до полного удовлетворения клиента.
Работаю с:
— HTML, CSS
— JQuery
— Bootstrap
— WordPress
— OpenCart
— WooCommerce
— Photoshop
— Figma
*Данные для связи*
+380663984529 - Viber
+48572821022 - Telegram