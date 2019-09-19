Молодой амбициозный Веб-разработчик

Почему именно я?

Несмотря на свой возраст, имею опыт Веб-разработчика более 3 лет! Никаких конструкторов. Уникальность каждого сайта. Работаю с топовыми CMS. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Постоянный онлайн. Выполнение проектов в кротчайшие сроки. Подробный разбор ТЗ с клиентом. Помощь в модерировании сайтов. Отвечаю на все интересующие вас вопросы. Работаю до полного удовлетворения клиента.

Работаю с:

— HTML, CSS

— JQuery

— Bootstrap

— WordPress

— OpenCart

— WooCommerce

— Photoshop

— Figma

*Данные для связи*

+380663984529 - Viber

+48572821022 - Telegram

[email protected]