бухгалтерский учет, МСФО, налогообложение - восстановление, консультации

Опыт работы более 20 лет, в том числе - в аудите.

Занимаюсь ведением бухгалтерского учета, составлением отчетности по МСФО, могу помочь с презентациями для поиска инвесторов, разработать бизнес-план, провести юридическую реструктуризацию, соптимизировать и спланировать налоги, составить бюджет, проанализировать ваши внутренние процессы и предложить изменения для улучшения финансового состояния компании. Могу еще предложить вам решение и многих других финансовых и не только вопросов, которые обычно решает в компании финансовый директор - только вам это обойдется дешевле.