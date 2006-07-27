_Noisy_

Ильшат Шамилов _Noisy_

 
17 летРоссия/Менделеевск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Я – frontend-разработчик и аналитик данных. Запускаю проекты вовремя. Берусь за задачу, только если уверен, что буду полезен.

  • Период: 2020 — н. в.
  • Должность: Frontend-разработчик
  • Обязанности:

    — Ведение проектов;

    — Верстка сайта и шаблонов для CMS;

    — Проверка на кроссбраузерность;

    — Рефакторинг чужого кода;

    — Тестирование сайтов.

  • Год окончания: 2022
  • Название: Web-разработчик
  • Проводившая организация: Иван Петреченко
  • Год окончания: 2021
  • Название: Python-разработчик
  • Проводившая организация: Яндекс Лицей
  • Год окончания: 2020
  • Название: Основы программирования
  • Проводившая организация: GeekBrains
  • Год окончания: 2022
  • Название: Парсеры 2.0
  • Проводившая организация: Университет Иннополис
HTML5, CSS3(SASS | SCSS), JS

GIT

PYTHON3

xml

stylus less

svg Адаптивная верстка

PythonВерстка сайтаSCSSSASS