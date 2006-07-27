Я – frontend-разработчик и аналитик данных. Запускаю проекты вовремя. Берусь за задачу, только если уверен, что буду полезен.
- Период: 2020 — н. в.
- Должность: Frontend-разработчик
- Обязанности:
— Ведение проектов;
— Верстка сайта и шаблонов для CMS;
— Проверка на кроссбраузерность;
— Рефакторинг чужого кода;
— Тестирование сайтов.
- Год окончания: 2022
- Название: Web-разработчик
- Проводившая организация: Иван Петреченко
- Год окончания: 2021
- Название: Python-разработчик
- Проводившая организация: Яндекс Лицей
- Год окончания: 2020
- Название: Основы программирования
- Проводившая организация: GeekBrains
- Год окончания: 2022
- Название: Парсеры 2.0
- Проводившая организация: Университет Иннополис
GIT
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xml
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svg Адаптивная верстка
Я против войны в Украине!