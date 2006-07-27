Я – frontend-разработчик и аналитик данных. Запускаю проекты вовремя. Берусь за задачу, только если уверен, что буду полезен.

Период: 2020 — н. в.

Должность: Frontend-разработчик

Обязанности: — Ведение проектов; — Верстка сайта и шаблонов для CMS; — Проверка на кроссбраузерность; — Рефакторинг чужого кода; — Тестирование сайтов.

Год окончания: 2022

Название: Web-разработчик

Проводившая организация: Иван Петреченко

Год окончания: 2021

Название: Python-разработчик

Проводившая организация: Яндекс Лицей

Год окончания: 2020

Название: Основы программирования

Проводившая организация: GeekBrains

Год окончания: 2022

Название: Парсеры 2.0

Проводившая организация: Университет Иннополис

HTML5, CSS3(SASS | SCSS), JS

GIT

PYTHON3

xml

stylus less

svg Адаптивная верстка