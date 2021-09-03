Спасибо что зашли на мою страницу!
Я занимаюсь удалением фона в ручную. Могу делать цветокоррекцию. И Делаю Ретушь ваших фотографий.
Делаю логотипы под ваш вкус. Умею делать визитки.
Вставляю другие объекты на фото.
Сам люблю когда работа получается очень качественной. И поэтому, вам не стоит волноваться за качество работы.
Опыт 3,5 года
Вот для чего вам стоит со мной работать: Быстрое выполнение + Качество
Внимание: Перед заказом пишите мне в Личные сообщения, чтобы в будущем не было недопониманий. Заранее спасибо!