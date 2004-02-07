_Oblachko_1

Фрилансер

Добрый день! Выполняю работы связанные с дизайном чего-то, пока я только набираюсь опыта, но это не делает мои работы плохими! Примеров нет, пока что, но мы можем действовать по другому. Вы говорите мне дизайн чего нужно и указываете данные критерии, если что-то не надо так и пишите "не надо". Что нужно указать:,цветовая гамма, текст (если нужно), иллюстрации. Пример:привет, мне нужен дизайн пластиковых стаканов, коричневого цвета (кофейного), без надписей и с рисунками чашечек кофе.

Я делаю примерную работу (что-то типо скетча) и присылаю вам с мыльным знаком, если вас устраивает пример, то обговариваем цену и я присылаю оригинал, если что, могу ввести любые корректировки.