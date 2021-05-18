Пишу текста, продвигаю бренды

Привет!!!

Рада знакомству.

Меня зовут Оля и я занимаюсь продвижение брендов. Сюда входит все! Написание продающего текста, разработка контент-плана, анализ конкурентов, поиск путей продвижения для максимального увеличения прибыли, помощь в выборе материала и стилистике твоего блога/продукта/бренда и многое другое, на чем строится грамотная маркетинговая компания.

Есть кейс клиентов, а также есть своя продакшен-студия - что позволяет максимально быстро и эффективно отснять нужный материал для контента.

Если тебе стало интересно, как я работаю - пиши!