Резюме
Возраст: 36 лет
Учебное заведение: Новокузнецкийфилиал-институт Кемеровского Государственного Университета
Факультет: информационныхтехнологий
Специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления
Знание на высоком уровне операционных систем семейства Windows
Знание на высоком уровне MicrosoftOffice
ЗнаниеAbode Photoshop, Illustrator
Знание на пользовательском уровне операционные системы семейства Linux.
Настройка,ремонт, прокладка локально-вычислителеных сетей, видеонаблюдения, телефонных линии. Знание АТС.
Ремонт ПК, оргтехники, видеонаблюдение, сигнализации.
Установка,настройка и ремонт навигационной системы «LineGuard» (GPS, Глонасс)
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