_Potkin_

Павел _Potkin_

 
40 летРоссия/Абакан
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Резюме

Возраст: 36 лет

Учебное заведение: Новокузнецкийфилиал-институт Кемеровского Государственного Университета

Факультет: информационныхтехнологий

Специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления

Знание на высоком уровне операционных систем семейства Windows

Знание на высоком уровне MicrosoftOffice

ЗнаниеAbode Photoshop, Illustrator

Знание на пользовательском уровне операционные системы семейства Linux.

Настройка,ремонт, прокладка локально-вычислителеных сетей, видеонаблюдения, телефонных линии. Знание АТС.

Ремонт ПК, оргтехники, видеонаблюдение, сигнализации.

Установка,настройка и ремонт навигационной системы «LineGuard» (GPS, Глонасс)

LinuxIllustratorPhotoshop