Разрабатываю сайты которые выходят в ТОП при помощи 5 простых шагов

Разрабатываю сайты которые выходят в ТОП при помощи 5 простых шагов



1 ? Анализ конкурентов и ниши

2 ? Сбор ключей

3 ? Прототип

4 ? Дизайн

5 ? Программирование



В результате Ваш продающий сайт откликающийся у ваших покупателей, который нравится всем и хорошо продвигается в поиске.



Опыт работы в разработке и продвижении сайтов без перерыва деятельности более 4-х лет.

Состою в закрытом сообществе СЕО специалистов, что позволяет мне пользоваться закрытыми от общего пользования инструментами и в случае необходимости быстро спросить у коллег решение вопроса, с которым возможно я не встречался.



Работал с разными нишами b2b / b2c мультибренды/монобренды более 64 проектов, есть антикейсы!



Есть ин-хаус команда на удаленке, высторенное взаимоотношение ответственных специалистов работающих как единое целое в досках канбан, с дед-лайнами.



Подбор команды под проект ваш проект тоже возможен 14 лет опыта в коммерции и переговорах.



Результат, это наша работа с вашим редким участием 98% можем забрать на себя. Работали только по рекомендациям. Выходим на рынок уверенные в своих силах и продукте к которому относимся с уваженим и знанием дела.



Обращайтесь решу практически любой вопрос ВЕБ-разработки и продвижения!