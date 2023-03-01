Иван Белоносов _ProSeo__ProSeo_
Разрабатываю сайты которые выходят в ТОП при помощи 5 простых шагов
1 ? Анализ конкурентов и ниши
2 ? Сбор ключей
3 ? Прототип
4 ? Дизайн
5 ? Программирование
В результате Ваш продающий сайт откликающийся у ваших покупателей, который нравится всем и хорошо продвигается в поиске.
Опыт работы в разработке и продвижении сайтов без перерыва деятельности более 4-х лет.
Состою в закрытом сообществе СЕО специалистов, что позволяет мне пользоваться закрытыми от общего пользования инструментами и в случае необходимости быстро спросить у коллег решение вопроса, с которым возможно я не встречался.
Работал с разными нишами b2b / b2c мультибренды/монобренды более 64 проектов, есть антикейсы!
Есть ин-хаус команда на удаленке, высторенное взаимоотношение ответственных специалистов работающих как единое целое в досках канбан, с дед-лайнами.
Подбор команды под проект ваш проект тоже возможен 14 лет опыта в коммерции и переговорах.
Результат, это наша работа с вашим редким участием 98% можем забрать на себя. Работали только по рекомендациям. Выходим на рынок уверенные в своих силах и продукте к которому относимся с уваженим и знанием дела.
Обращайтесь решу практически любой вопрос ВЕБ-разработки и продвижения!