- Образование: Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ), 4 курс
- Специализация: Частное право
- Опыт работы:Май 2015 – Июнь 2015 Стажировка Помощница в Государственной Думе. В мои обязанности входил поиск информации для подготовки законопроектов и административная помощь юристам. Июнь 2015 – Август 2015Стажировка Помощница юриста в юридической фирме «Европейская юридическая служба». В мои обязанности входил поиск информации, судебной практики для подготовки правовых заключений в таких отраслях права, как гражданское, семейное и трудовое право.
- Навыки и квалификации:Языки: Русский (native speaker), English (upper-intermediate), Español (A2)
- Навыки работы с компьютером: Excel, Word, Power Point, СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант»
- Личные качества: целеустремленная, ответственная, ориентированная на детали, коммуникабельная, трудолюбивая
- Научные достижения:Участие в международной конференции «Сперанские чтения» с докладом на тему «Использование исключительного права на секрет производства (ноу-хау) для оплаты долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью» Участие в студенческом конкурсе по международному коммерческому арбитражу имени М.Г. Розенберга 2015-2016.Курсовая работа на тему « Отличительные черты хозяйственных товариществ и обществ» Курсовая работа на тему «Ответственность сторон по договору международной купли-продажи"
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