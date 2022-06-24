Сергей Петухов _Sergeyfreelance_Sergeyfreelance
25 летУзбекистан/Карши
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Моя цель - предоставить лучшую услугу для вам! Да-да для вам!
ВНИМАНИЕ!!! Лучший Фрилансер во вселенной!
Лучшие услуги для заказчиков料. Экономия всех услуг на бирже!
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- Telegram : _sergey_
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Я Front-End разработчик и Я не отвечаю за сервера!!! Знаю HTML(5), CSS(3), Bootstrap(4, 5) и JavaScript (Фреймворки). Лучшие, красивые и качественные вебсайты для заказчиков. Люблю красивые вебсайты с дизайном, Поверьте мне Я люблю дизайн и качество как Стив Джобс!!!