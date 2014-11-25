_Svyatoslav_

Консультант психолог, Менеджер по работе с корпоративными клиентами, Оператор.

Работал в сфере IT технологий, Продажа ремонт различного компьютерного оборудования, оргтехники. Участие в тендерах на портале гос закупок. Подготовка документации, сопровождение договоров, поиск клиентов, работа с поставщиками оборудования.

Начинал непосредственно с обычного консультанта, поэтому знаю множество тонкостей в работе с "горячими" и "холодными" клиентами. Обучаем. С компьютером на ТЫ. Знание 1С, MS OFFICE.