Создание и настройка сайта на WordPress
Привет! Я Света, занимаюсь созданием сайтов пару лет, администрированием 5 лет. Фотошоплю сертификаты, фотоальбомы, грамоты, нарисую логотип. Создам качественный и красивый сайт на платформе cms WordPress. В услугу входит установка Wordpress и понравившейся вам шаблонной темы, необходимых плагинов, прописание метатегов, опубликование статей.
Услуга включает:
Адаптивный сайт
Установка на хостинг
Доменное имя
Форма обратной связи
Форма заказа
Наполнение контентом
Админ-панель
Количество страниц: 5