Создание и настройка сайта на WordPress

Привет! Я Света, занимаюсь созданием сайтов пару лет, администрированием 5 лет. Фотошоплю сертификаты, фотоальбомы, грамоты, нарисую логотип. Создам качественный и красивый сайт на платформе cms WordPress. В услугу входит установка Wordpress и понравившейся вам шаблонной темы, необходимых плагинов, прописание метатегов, опубликование статей.

Услуга включает:

Адаптивный сайт

Установка на хостинг

Доменное имя

Форма обратной связи

Форма заказа

Наполнение контентом

Админ-панель

Количество страниц: 5