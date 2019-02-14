Основные направления работы:

1) Парсинг

Спарсить можно всё и вся, но у всего своя цена, так что обращайтесь, опыт есть, поверьте.

Для парсинга сайтов предпочитаю использовать Python + Requests + BeautifulSoup. В особо сложных случаях можно применить хоть запуск сайта в браузере на виртуальном дисплее сервера с дальнейшим извлечением данных (да-да, и такое было).

*мааленькое замечание: я занимаюсь разработкой парсеров, а не самим процессом парсинга.

2) Разработка телеграм ботов

Использую только Python + PyTelegramBotApi (!php не предлагать!). Напишу всё что только может вообразить ваша фантазия (и что поддерживается телеграмом).

Кроме этого, без проблем запущу это на сервере, будь то VDS, VPS, EC2, ECS, ElasticBeanstalk, Google Compute Engine или хоть что-то в этом роде.

3) Разработка / доработка сайтов на Wordpress / DLE

Данная тема, скорее как "горький осадок" из прошлого, но всё же. Если у вас есть сайт на чём-то из вышеуказанного и вы хотите сделать его идеальным, или же просто хотите его сделать - обращайтесь. Есть не плохой опыт работы с PHP, MySQL, HTML, CSS, JS и т.д. и т.п.

Языки с которыми работаю:

- PHP - как я уже говорил "горький осадок из прошлого" (5-7 версии, из фреймворков только Laravel)

- Python - 2 года опыта работы (web: Django, Flask, Bottle, math: NumPy, Pandas, SciPy и т.д., и ещё много чего в плоть до PyQt)

- JavaScript - хорошие знания на уровне JQuery + AJAX, но на данное время изучаю React + ReactNative

Сервиcы:

- Amazon (ECS, EC2, S3, EFS, ElasticBeanstalk, RDS) + автоматический деплой кода с Git репозиториев (Bitbucket)

- Google Cloud - опыт не большой, но есть

- Heroku - аналогично гугл клауду

* будучи Python-Dev (по совместительству "сисадмин" или же "ой, а можешь посмотреть почему не работает?") , мне пришлось многое узнать и освоить в работе с Amazon, так что в некотором плане, учитывая знания Linux, Docker, Amazon - сисадмин с меня ничего так

Базы данных:

- MySQL - как по мне это лучшее что может быть

- MS SQL - фу фу фу, но если очень нужно..

- MongoDB - для некоторых задач не плохо

- Postgre - не плохо, быстро, но мне не очень нрав