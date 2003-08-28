Привет, Я Улпан. Рада видеть вас здесь)
Разрабатываю веб-дизайн лендингов и многостраничных сайтов.
- Всегда на связи
- Соблюдаю сроки
- Всегда стараюсь сделать работу чисто.
Что я делаю:
- Лендинг
- Многостраничные сайты
-Интернет магазины
Если необходимо адаптивы
Инструмент:
Figma ( после работы даю вам ссылку, так легче и вам, и мне)
Цена:
Так как путь только начинается, начинаю с малого. Цены на заказ более низкие.
С 6000 рублей (например: Лендинг 6 блоков). Дальше цены будут подниматься, смотря на страницы и адаптиву. Все обсуждается по ходу.
Оплата:
Банковская карта
Контакты:
Vk: Улпан Батай
Instagram: _ulpazhka_
Telegram: Ulpazhka
Портфолио
- Дизайн сайтa16 просмотров