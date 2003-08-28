Привет, Я Улпан. Рада видеть вас здесь)

Разрабатываю веб-дизайн лендингов и многостраничных сайтов.

- Всегда на связи

- Соблюдаю сроки

- Всегда стараюсь сделать работу чисто.

Что я делаю:

- Лендинг

- Многостраничные сайты

-Интернет магазины

Если необходимо адаптивы

Инструмент:

Figma ( после работы даю вам ссылку, так легче и вам, и мне)

Цена:

Так как путь только начинается, начинаю с малого. Цены на заказ более низкие.

С 6000 рублей (например: Лендинг 6 блоков). Дальше цены будут подниматься, смотря на страницы и адаптиву. Все обсуждается по ходу.

Оплата:

Банковская карта

Контакты:

Vk: Улпан Батай

Instagram: _ulpazhka_

Telegram: Ulpazhka