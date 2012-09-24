ЛОГОТИП, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

сам себя не похвалишь - сыт не станешь:

самое время хвастаться знанием профессионализмов, пускаться в офицальщину - словом важничать по полной программе.

но как у всякого ХОРОШЕГО дизайнера любовь к простоте и ясности перевешивает, поэтому:

кроме хороших профессиональных навыков и знания своего дела меня отличает ИНТУИЦИЯ и если случай позволяет НЕОРДИНАРНОСТЬ подхода, люблю юмор, там где он уместен.

*Имеется стойкая аллергия на безвкусицу, поэтому мои работы получаются ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ)

*для понравившихся мне социальных проектов - мои услуги БЕСПЛАТНЫ

до связи, уважаемый ЗАКАЗОдатель))