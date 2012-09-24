Виктория Воропаева _Viktoriya_VV_Viktoriya_VV
35 летРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
ЛОГОТИП, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
сам себя не похвалишь - сыт не станешь:
самое время хвастаться знанием профессионализмов, пускаться в офицальщину - словом важничать по полной программе.
но как у всякого ХОРОШЕГО дизайнера любовь к простоте и ясности перевешивает, поэтому:
кроме хороших профессиональных навыков и знания своего дела меня отличает ИНТУИЦИЯ и если случай позволяет НЕОРДИНАРНОСТЬ подхода, люблю юмор, там где он уместен.
*Имеется стойкая аллергия на безвкусицу, поэтому мои работы получаются ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ)
*для понравившихся мне социальных проектов - мои услуги БЕСПЛАТНЫ
до связи, уважаемый ЗАКАЗОдатель))
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