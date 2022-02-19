Современный и удобный дизайн для Вашего сайта

 Привет! Меня зовут Яна и я веб-дизайнер.

Факты обо мне

Обожаю путешествия, они вдохновляют и наполняют меня новыми идеями. Заядлый меломан, музыка помогает не только расслабиться, но и сосредоточиться на определённых задачах, так сказать настроиться на рабочий ритм. Не могу остановиться, пока не доведу дело до конца, будь то работа, домашние дела или не прочитанная книга. Всегда прихожу вовремя, так как ценю своё и чужое время.

Что могу предложить

Предлагаю качественную разработку веб-сайта с удобным, современным и индивидуальным дизайном. Продумаю структуру

и отрисую хороший интерфейс. Ведь качественный дизайн помогает продукту быть понятным для пользователя, а значит повышает узнаваемость Вашего бренда и увеличивает продажи!

Почему я?

 Активно слежу за новинками и трендами в сфере дизайна

 Аргументирую и предлагаю варианты решения поставленых задач

 Ответственно отношусь к дедлайнам

 Всегда на связи в рабочее время

Программы

 Figma – использую возможности фигмы на максимум (auto layout, components, variants, prototype)

 Photoshop – отрисовка теней, изменение фона, выризание объектов, создание мокапов

 Tilda – zero block, кастомные анимации, адаптации под все виды экранов

Чем могу помочь?

 Интерактивные прототипы и карты сайтов

 Лендинг пейдж

 Многостраничный сайт

 Интернет-магазин

 Адаптивный дизайн (мобильная и планшетная версия)

 Дашборд

 Сайт-визитка

P. S. Правки вношу до полного удовлетворения заказчика БЕСПЛАТНО!

Курсы

— Shendrikov Education

Портфолио

Контакты

Skayp – @Yana_Demianyk

Telegram – @Demianyk_Yana