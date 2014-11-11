Переводы (английский, немецкий) - качественно и в срок

Опыт работы в качестве удаленного переводчика с 2002 г.

Образование:

- Уральский Государственный Университет, специализация «социолингвистика» (немецкий и японский языки)

- Институт переподготовки и повышения квалификации УрГУ, специальность «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (английский язык)

С 2004 по 2009 г. – сотрудничество в качестве удаленного переводчика с издательством «У-фактория» (тематика: публицистика, культурология). Переведены и изданы книги «Симпсоны как философия», «Матрица как философия», Б. Мак-Нейр «Стриптиз-культура», Д.Миллер «Страсти по Мишелю Фуко», Э.Дэвис «Техгнозис», Т.Стендаж «История мира в шести стаканах», Д.Даннинг «Покори свою вершину», Б. Фостер «Рим».

С 2009 по 2011 г. – сотрудничество в качестве удаленного переводчика с издательством «Рама-Паблишинг» (тематика: педагогика, семейная психология). Переведены и изданы книги: К. Уэбстер-Страттон «Проблемные семьи – проблемные дети», Д.Финандо «Исцеляющие родительские прикосновения».

Большой опыт технического перевода. Основные тематики: электрооборудование, спектрофотометрия, металлургия, строительная техника.

Перевод с английского на русский: от 3 у.е. за 1000 знаков.

Перевод с немецкого на русский: от 3 у.е. за 1000 знаков.

Перевод с русского на английский: от 5 у.е. за 1000 знаков.