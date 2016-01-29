Администрирование систем с большим объемом данных, разработка решений в области интеграции данных, конвертирование данных в единый формат, обслуживание серверов и офисной техники, администрирование LINUX, JBOSS, ORACLE, IREPORT.

Разработка отчетов на инструментах business intelligence таких как Jasper Report Server, Ireport,

Администрирование СУБД, настройка серверов, отладка ПО, оптимизация под готовые продукты баз данных Oracle, разработчик pl/sql developer.

Функциональное тестирование ПО и устранение ошибок средствами СУБД.

Большой опыт в развертывание и адаптации универсальных систем автоматизации.

Имеются положительные характеристики с прошлого места работы.

Oracle DB (PL/SQL), TomCat, Active MQ, Jasper Report Server, Ireport, XML, SOAP.

• подготовка SQL-кода по созданию и конвертации БД

участие в проектировании прикладных модулей системы

Erwin

JBOSS

MS Windows Server

Linux