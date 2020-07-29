Наборщик текста, копирайтер, транскрибатор

Сделаю перевод из аудио (видео) в текст (транскрибация текста, стенограмма).

Грамотно и очень быстро перепечатаю текст из лекций, семинаров, тренингов, видео-уроков и т. д. Убираю слова-паразиты. Работаю быстро, четко и грамотно. Обеспечиваю ответственное и качественное выполнение задания с учетом заявленных требований. Настроена на продолжительное сотрудничество.

Заказывайте прямо сейчас, и я выполню вашу задачу максимально быстро и качественно. Вам не нужно больше никого искать, вы нашли нужного вам человека.

Нужно для заказа:

Вам нужно отправить аудио(видео)файл, если не удается прикрепить тут, можете выложить на любой файлообменник (например, майл облако, яндекс диск и т. д. )

Убираю слова паразиты.

Благодарю за заказ!