__Artem__6579

Копирайтер/рерайтер

Здравствуйте! Я копирайтер/рерайтер, создающий уникальные и высококачественные тексты для разных ниш и задач. Я имею опыт в этой области, но не перестаю развиваться и обогащаться знаниями. Я компетентен, дисциплинирован и ответственен. Я умею соблюдать сроки, адаптироваться к пожеланиям клиента и ориентироваться на аудиторию. Я владею различными техниками копирайтинга и рерайтинга, которые позволяют мне создавать тексты с высоким уровнем оригинальности и экспрессивности, также прекрасно владею русским и украинским языками, а также знаю английский на уровне B2