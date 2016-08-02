Свободно владею ПК. Быстрый набор текста. Умею работать с интернетом, почтой, в программах: Office (Word, Excel, Outlook), 1С 8, Photoshop, Corel, Skype..

Мои сильные стороны: ответственность, трудолюбие, пунктуальность, вежливость, внимательность, хорошая

обучаемость и отсутствие вредных привычек. Смогу справиться с большими объемами работы. В приоритет ставлю качественное выполнение работы, поэтому могу работать сверхурочно, даже если за это не доплатят.

Моей профессиональной целью на любой должности является достижение успеха, положительных результатов, качественное выполнение поставленных передо мною задач. Есть желание развиваться и получать новые знания и опыт.