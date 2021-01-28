Расшифровка текста из видео, аудио

Сделаю качественную работу по расшифровке аудио и видео материала в печатный текст. Структурированно, грамотно, в срок и не дорого.

Качество записи, как минимум: среднее

По своей работе :

1.слова паразиты в текст не включаю

2.тайм-коды при необходимости входят в услугу

3.работаю с материалом любой тематики

Обращайтесь, жду.

Нужно для заказа:

Приветствуются рекомендации и пожелания по оформлению работы.

Чёткие договорённости по срокам выполнения.