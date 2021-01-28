Расшифровка текста из видео, аудио
Сделаю качественную работу по расшифровке аудио и видео материала в печатный текст. Структурированно, грамотно, в срок и не дорого.
Качество записи, как минимум: среднее
По своей работе :
1.слова паразиты в текст не включаю
2.тайм-коды при необходимости входят в услугу
3.работаю с материалом любой тематики
Обращайтесь, жду.
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Приветствуются рекомендации и пожелания по оформлению работы.
Чёткие договорённости по срокам выполнения.
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